أخبار مصر | تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتي بدأ التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بوحدتي الهنادي والدبابية، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، حيث أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال والتي تخطت نسبة 90%، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها نهاية شهر فبراير الجاري.

Advertisements

وتابعت أن وزيرة الصحة، تفقدت أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بوحدة صحة الهنادي، مشيدة بمعدل التنفيذ الذي تخطى 80%، موضحة أن الوحدة تخدم أكثر من 10 آلاف مواطن، حيث يتم تجهيزها وفقًا الأعلي معايير الجودة الإنشائية.

كما تفقدت الوزيرة، وحدة طب الأسرة بالعديسات بحري، ووجهت بسرعة تطوير الوحدة لخدمة الأهالي على أن تتضمن أغلب التخصصات الطبية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزيرة، حرصت خلال جولتها على التحدث مع المواطنين وشرح مميزات المنظومة الجديدة لهم، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

واستكملت أن محافظة الأقصر، ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.