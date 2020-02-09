أخبار مصر | "التعليم" تكرم فائزي مسابقة "اللغة العربية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تكرم فائزي مسابقة "اللغة العربية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين: إن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضلًا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر.
ومن ناحيته، أضاف الدكتور غازي البنواني، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، أن من أهداف هذه المسابقة هو تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة الأم.
وأردف أن المسابقة تقام على خمسة مستويات: أولًا على مستوى المدرسة، ثم على مستوى الإدارة التعليمية، ويليه على مستوى المحافظة، ثم التصعيد على مستوى الجمهورية، ثم المنافسة النهائية على مستوى الوطن العربي، حيث يتم تكريم الفائزين بمقر جامعة الدول العربية.
وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائزين بالمسابقة؛ حيث فاز من المرحلة الإعدادية على المحافظات بالمركز الأول الطالبة مريم هيثم أحمد من محافظة القاهرة، وفاز بالمركز الثاني الطالب أنس أشرف علي من محافظة الفيوم، وبالمركز الثالث الطالبة روفيدا أحمد سيد من محافظة بني سويف.
وفاز بالمركز الأول من المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي الطالبة فاطمة منصور القراشي من الكويت، وبالمركز الأول مكرر علا حمود العنزي من الكويت، وفاز بالمركز الثاني الطالب يونس أبو بكر عمر سعيد من اليمن.
في حين فاز بالمركز الثاني مكرر فازت الطالبة إسراء عبد الله محمود من مصر، وفاز بالمركز الثالث الطالب مصعب بن محمد الكندي من سلطنة عمان، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالب عبد الرحمن سعد الحارثي من السعودية.
بينما فاز بالمركز الرابع فازت الطالبة نسرين محمد فحص من لبنان، وبالمركز الرابع مكرر فاز الطالب أحمد عبد الله من البحرين، والمركز الخامس فاز به الطالب جنيد عادل فاضل من العراق.
وبالنسبة للفائزين في المسابقة من الوطن العربي للمرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول الطالب حمزة بن خالد بن حمد من سلطة عمان، وفاز بالمركز الأول مكرر الطالبة نوران فيصل سامي كفوري من مصر، وبالمركز الثاني الطالبة أسماء فيصل سالم عوض من اليمن.
وحصل على المركز الثاني مكرر، الطالب حسين علي ترحيني من لبنان، وبالمركز الثالث فاز الطالب فجر محمد الشهري من السعودية، وفاز بالمركز الثالث مكرر الطالبة تسنيم فاروق إدهام من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة فاطمة عبد النبي منصور من البحرين، وبالمركز الرابع مكرر فازت الطالبة فاطمة الزهراء عبد الله من الكويت، وفاز بالمركز الخامس الطالب حسن أنور جعفر من الكويت.
وجاء الفائزين فى المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية كالآتى: فاز بالمركز الأول الطالبة رحاب أبو الحجاج طايع من محافظة الأقصر، والمركز الثاني الطالبة هبة الصايم شعبان من الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالبة نوران صالح محمد القن من محافظة كفر الشيخ.