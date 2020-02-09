أخبار مصر | "التعليم" تكرم 75 طالبا لحصولهم على المراكز الأولى بمسابقتين عالميتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تكرم 75 طالبا لحصولهم على المراكز الأولى بمسابقتين عالميتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرَم عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم، 75 طالبًا من الطلاب العباقرة في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "يو سي ماس" العالمية لهؤلاء الطلاب، لحصولهم على المراكز الأولى في مسابقتين عالميتين في الرياضيات والحساب الذهني.

وحضر من الوزارة يوسف الديب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورأفت عبدالله، المدير التنفيذي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما حضر الحفل إلهام المنشاوي، عضوة مجلس النواب عن الإسكندرية، وعميد أركان حرب حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية.

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ويأتي ذلك تكريما للطلاب الأطفال الذين فازوا في مسابقة "يو سي ماس العالمية" التي تم تنظيمها في كمبوديا، بمشاركة 155 طفلا مصريا، حصدوا في المسابقة جميع المراكز الأولى متفوقين على أكثر من 7 آلاف طالبا من 75 دولة.

ويأتي التكريم للأطفال الطلاب الذين شاركوا في مسابقة "كن كن KENKEN" التي أقيمت في دبي، وحصل الطلاب المصريين فيها على مراكز متقدمة وسط مشاركة مئات الأطفال من 30 دولة.

وخلال الحفل، تم تكريم الطالبة جودي إبراهيم سعد، الحاصلة على مركز الجراند شامبيون في مسابقة يوسي ماس، كأول طفلة عربية تفوز بهذا المركز.