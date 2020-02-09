أخبار مصر | السبت.. بدء الدورات التدريبية البيئية لأطقم يخوت السفارى بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. بدء الدورات التدريبية البيئية لأطقم يخوت السفارى بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن بدء الدورات التدريبية للتوعية البيئية الخاصة بالعاملين من أطقم اليخوت السفارى السياحية، السبت المقبل، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأوضحت الغرفة أن هذه الدورات تعد شرطا لتتمكن المنشأت من إصدار بطاقات الغرفة للعاملين لديها من أطقم يخوت السفارى حيث إنه لن يتم تجديد خطاب العضوية لليخوت إلا بعد إستيفاء الإشتراطات المشار إليها بشأن العاملين.

وأعلنت الغرفة، أن الدورات ستتم بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، يوم 15 فبراير، وبمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يوم 27 فبراير 2020، والفئات المستهدفة هي ريس، بحري، ميكانيكي، مُساعد ميكانيكي، طباخ، مساعد طباخ، خدمة صالون.

وأوضحت أنه يتم تدريب 9 آلاف عامل في هذا القطاع سنويا ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالي الكوادر المدربة في الثلاث سنوات 27 ألف عامل ويأتي ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة في التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

