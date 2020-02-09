شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وقادة أفريقيا يقفون دقيقة حداد على وفاة رئيس كينيا السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المشاركون في القمة الأفريقية بأديس أبابا الوقوف دقيقة حداد على وفاة رئيس كينيا السابق دانيال آراب موي. قادة إفريقيا يقفون دقيقة حداد علي وفاة رئيس كينيا السابق دانيال آراب موي قادة إفريقيا يقفون دقيقة حداد علي وفاة رئيس كينيا السابق دانيال آراب موي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وقادة أفريقيا يقفون دقيقة حداد على وفاة رئيس كينيا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.