شكرا لقرائتكم خبر عن «موريشيوس» تعرب عن تقديرها لجهود «السيسي» خلال تولّي رئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث، عن تقدير بلاده للرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل الذي قام به خلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشاد برافيند، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار: «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، اليوم الأحد، بإرسال مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الوطنية التي جرت في 7 نوفمبر الماضي في موريشيوس.

أشار إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام الاتحاد بدعم العمليات السلمية الديمقراطية في كافة الدول، وثمن جهود الدول الإفريقية، التي تدعم تمكين موريشيوس لبسط سيادتها على أرخبيل «شاغوس»، مؤكدا أن بلاده تدعم كافة جهود الاتحاد الأفريقي التي تبذل في هذا الصدد.