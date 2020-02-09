شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: لن يستطيع أحد انتزاع موافقة البرلمان على «الإدارة المحلية» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على جدول أعمال البرلمان بدور الانعقاد الحالي، وأنه لن يستطيع أحد أن ينتزع من المجلس موافقته على أي مشروع قانون، ولن يمرر أي مشروع قانون إلا بالتوافق مع كل مكونات المجلس وباتفاق أعضائه.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، قائلا: «نحن مقبلون على مناقشة مشروعات قوانين انتخابات برلمانية ومجلس شيوخ وإدارة محلية والسلطة المختصة هي التي ترتب الأولوية وتحدد مواعيد الانتخابات وشغلتنا أن نقر القانون، والسلطة التنفيذية تضع الأولويات».

ووجه «عبدالعال» رسالة طمأنة للرأي العام قائلاً: «نطمئن الرأي العام على قانون الإدارة المحلية، فهو مستمر وبذل به مجهود كبير وقد يكون هناك وقت لإجراء الحوار المجتمعي والاستماع لمزيد من الآراء، ونحن منفتحون ونستمع ونقبل أي آراء أو تعديلات من داخل أو خارج المجلس».