شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للاعلام» يوصي بحفظ شكوى ضد مصطفى بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشكاوى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحفظ الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام ضد مصطفى بكري ،مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، والتي اتهمته ببث أخبار كاذبة حول بيع تردد الفضائية المصرية.

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وقال جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، إن التوصية بحفظ التحقيق جائت اكتفاء بالتوضيح الذي بثه البرنامج في حلقة الخميس الماضي مع التنبيه بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

وأوضح شوقي، في تصريح له، أن اللجنة أوصت أيضا بفتح تحقيق مع المواقع والصفحات التي تورطت في نشر خبر كاذب منقولا عن موقع البوابة نيوز عن إصابة احد المواطنين بفيروس كورونا، وعددها 16 صفحة وموقع.

وذكر أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات ضد المخالفات التي تم بثها في برنامج «نفسنة» الذي يذاع على قناة «القاهرة والناس» في حلقتي يومي 2 و3 فبراير الجاري «من ألفاظ وعبارات سوقية وحوارات متدنية وحض على كراهية الأزواج ومخالفة قيم الأسرة»، بحسب تعبيره.