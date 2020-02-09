شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام الدراسة.. محافظ أسوان يوزع «التابلت» على طلاب «أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس العقاد الثانوية بنين وأسوان الثانوية بنات وعوض السيد الثانوية بنات، السبت، من إجمالى 5496 جهاز تابلت مقرر توزيعهم على مستوى المحافظة.

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وخلال جولته بالمدارس، حرص المحافظ على إدارة حوار مفتوح مع الطلاب للتعرف على آرائهم في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مع الإستماع لشكواهم من آليات مراجعة الدرجات والتقييم، مطالباً الطلاب والطالبات بضرورة الجدية والتركيز والإلتزام بحضور الحصص الدراسية مع ضرورة تنمية مهارات الإطلاع والإستفادة من الإنترنت لتوسيع مداركهم وتحسين قدرات الفهم والإستيعاب لديهم في التحصيل الدراسى والبعد عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين.

ووجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لضمان تشغيل الشبكات وتوصيلها بشبكة الإنترنت في جميع قاعات وفصول الشرح، بجانب تأهيل وتدريب المعلمين للتعامل مع أجهزة التابلت والشاشات والسبورات التكنولوجية الحديثة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية التي تصب في صالح الطلاب ورفع مستواهم التعليمى لضمان تخريج كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على التعامل مع أساليب وتقنيات التكنولوجيا الحديثة الجارية بمختلف المجالات، مؤكداً على أن توزيع أجهزة التابلت على طلاب المدارس في هذه المرحلة يأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحويلها من نظام التلقين والحفظ إلى الفكر والإبداع والإبتكار.

وتفقد المحافظ أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة أسوان الثانوية بنات والتى تصل تكلفتها إلى أكثر من 3 مليون جنيه ضمن 35 مدرسة تجرى فيها أعمال الصيانة الشاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى 84 مليون جنية لتتضاعف مشروعات إنشاء المدارس الجديدة والإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، إضافة إلى توزيع 2550 تختة جديدة على المدارس.