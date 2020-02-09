شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يعاقب الحكومة ويمرر مشروع قانون دون حضورها ويسقط حقها في الاعتراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، بدون مشاركة الحكومة في مناقشة مشروع القانون.

وجاءت مناقشة البرلمان لمشروع القانون بدون مشاركة الحكومة كإجراء عقابي من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لعدم حضور ممثلين عن الحكومة، وقرر رئيس البرلمان إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع القانون وذلك لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشته .

وقال «عبدالعال»: «للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون» .

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وأضاف رئيس مجلس النواب أن القانون المعروض على الجلسة العامة، والذي تقدم به النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مكتوب بشكل جيد جدا ولا يوجد به أي أخطاء في الصياغة، ووجه الشكر للسجينى للمجهود المبذول في مناقشة وصياغة هذا القانون .

ورد «السجينى»: «هذه الشهادة أعتز بها من رجل الدستور، ولم نكن نستطيع الخروج بهذا القانون لولا الاستئناس برأيك وعلمك»، مشيراً إلى أهمية هذا القانون في حل أزمة افتقاد الشارع المصري للنظام، وهو ما استلزم وجود تشريع ينظم هذا الأمر .

وعقّب الدكتور على عبدالعال قائلا: «هذا القانون في غاية الأهمية، لأننا بحاجة إلى استخدام أي مساحة للفراغات للتغلب على أزمة الزحام وهى مشكلة معقدة وحلها يساعد على تنظيم الشارع».