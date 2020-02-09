شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعرض استضافة قمة لبحث إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترحا باستضافة مصر لقمة تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة، وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

ودعا الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتشاور المستفيض حول كافة الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.