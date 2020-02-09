شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من إنهاء أزمة احتجازهم... محافظة دمياط تلتقي بالصيادين العائدين من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، بالصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الإقليمية بها وذلك بعد تدخل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإفراج عنهم.

وأكدت المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن دمياط وكافة الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وكذلك التصاريح التي يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازم لهم.

وأوضحت عوض حرص كافة الأجهزة على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية.