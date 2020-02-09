شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 8 مشروعات صرف صحي بمركز أولاد صقر بالشرقية بتكلفة 872 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة أولاد صقر، بتكلفة 872 مليون جنيه، لتوفير صرف صحي أمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة وشبكات لخدمة 15 قرية بمركز أولاد صقر، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.
شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.
ومن جانبه، قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات صرف الصحي بمدينة أولاد صقر، تشتمل على إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 872 مليون جنيه لخدمة 15 قرية بمركز أولاد صقر، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من كافه الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل خدمة ممكنة بأفضل جودة لأبناء المحافظة.
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