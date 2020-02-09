شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة البرلمان» تتمسك بتنفيذ حكم صرف العلاوات الخمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تنفيذ الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، فيما وافق صندوق التأمينات على تنفيذ القرار بشرط ألا يتحمل الصندوق تكاليف وأعباء تنفيذه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، أُثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالعلاوات الخمسة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال «وهب الله» مٌقدم مشروع القانون، إن الهدف من هذا القانون حل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لنحو 3.5 مليون مواطن، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتى 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة إلا ان المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارًا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأضاف «وهب الله»، أنه بعد صدور الحكم تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإستشكال تعاطفًا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا انه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5 علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات انهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

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ومن جانبه، قال الدكتور سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، موضحاً أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب على الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

فيما قال أحمد عبدالله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخرى وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل اقراره بشكل نهائي.

فيما قالت ناريمان فرج، الخبيرة الاكتوارية بوزارة المالية، إن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخامسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم الصادر، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ولكن نحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

فيما قال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوى العاملة بإرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعادة صياغة مشروع القانون وإرساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة به بعد الموافقة المبدئية عليه.