شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة شرشر: قمة «إسكات البنادق» تضع التحديات أمام القادة الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، إن القمة الإفريقية، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية، تحت شعار «إسكات البنادق»، وضع التحديات التي تواجها الدول أمام القادة الأفارقة، من اتخاذ الخطوات لمواجهة الإرهاب، التي واجهته مصر بحسم وقوة، مشيدا في الوقت نفسه بكلمة الرئيس عبدالفتاح السياسي، الذي تحدث بأن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أساس التحديات أمام القارة الإفريقية.

وأكد «شرشر»، أن ليبيا تتعرض لمخاطر عدة بسبب انتقال المسلحين والإرهابيين من سوريا إلى أراضيها، موضحا أن ليبيا تعتبر أمن قومي لمصر ودول المنطقة، مشددا على تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب ووضع حلول سياسية للأزمة، مؤكدا أن مصر سبق أن حذرت ولاتزال تحذر من الإرهاب الذي يضرب دول العالم.

وتابع أن مصر نجحت في رئاسة الاتحاد الإفريقي، ووضعت خطط عديدة للنهوض بالقارة، فيما هو مأمول أن يتم تنفيذ ما سبق أن أعلنت عنه لمواجهة التطرف في بعض الدول ومنها الصومال من أجل الاستقرار.