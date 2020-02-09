شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «الإجراءات الجنائية» الجديد خلال هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن دور الانعقاد الحالى ( الخامس) سينتهي بعد ٣ أو ٤ أشهر، وسيشهد مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لذلك يجب الالتزام والإسراع للانتهاء من كافة القوانين المعروضة على المجلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال»: «الإجراءات الجنائية» الجديد خلال هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.