شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 377 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، لجان لتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بتحصين 377 ألف و810 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، من خلال لجان التحصين وعددها 77 لجنة، والتى قامت بالمرور على 18 مزرعة دواجن، و4 آلاف و384 منزل بمختلف قري ومدن المحافظة، وذلك خلال شهر يناير الماضي للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة، مؤكدا على تواصل جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.