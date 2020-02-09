شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقود حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بميدان الشيخ حسانين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، حملة مكبرة من إدارة المرافق وحي غرب المنصورة للنظافة وإزالة الإشغالات بميدان الشيخ حسانين أحد أكبر الميادين بالمنطقة التجارية بالمنصورة.

خرجت الحملة بقيادة العميد وائل الشربيني، مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد، والنقيب محمدالنويهي، بالإدارة، واللواء حسام لبيب، رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس الحي، ولفيف من موظفي الحي.

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وعبَّر المحافظ عن استيائه من سوء مستوى النظافة بالمكان ووجود ركنات عشوائية بالميدان. ووجه المحافظ رئيس حي غرب بإعادة تخطيط الميدان ونقل موقف سيارات سندوب ونقل سوق السبت والثلاثاء، وقال: «ابدأ بالميدان، الناس مش هتمشى ولا الموقف هيتحرك إلا لما الميدان يتغير».

وأثناء تجول المحافظ بالمنطقة، استوقفته إحدى الحدائق العامة الصغيرة، وبها قمامة، فقال لرئيس حي غرب: «إيه الجنينة اللي كلها زبالة دي يا حسام دي جنينة ولا دي مزبلة، وإيه فايدتها، كل عمال النظافة ييجو هنا حالا كلمهم بالتليفون ييجو هنا كلهم»، مضيفًا «وإيه كل العربيات الركنة دي، ليه بتاع المرور ما بيجيش هنا يعمل مخالفات للناس دي».

ووجه بتصغير الجزيرة الوسطى بالميدان، والتي تأخذ مساحة كبيرة، قائلا: «الميدان هو الصينية الصغيرة اللي في النص دي لكن الباقي ده يتشال، والميدان يصغر علشان يوسع المكان».

إزالة الاشغالات بميدان الشيخ حسانين بالدقهلية

إزالة الاشغالات بميدان الشيخ حسانين بالدقهلية

إزالة الاشغالات بميدان الشيخ حسانين بالدقهلية

إزالة الاشغالات بميدان الشيخ حسانين بالدقهلية

إزالة الاشغالات بميدان الشيخ حسانين بالدقهلية