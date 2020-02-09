شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني بالجيزة.. و«التعليم» تشدد على الوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل اليوم الأحد أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنتظام العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، والتي تبلغ حوالي 3748مدرسة وتضم مايقرب من 2299125 طالب وطالبة.

وبدأ خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الفصل الدراسي الثاني بزيارة مدرسة الأورمان الثانوي بنات التابعة، لإدارة الدقي التعليمية، بمشاركة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وشدد حجازى على الإجراءات الوقائية، اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة، ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس، وعلى ضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس، وكذا الفصول والحمامات بإستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب. وأكد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب

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وناقش مع الطالبات مدي معرفتهم بالمرض وكيفية الوقاية والإجراءات اللازمة في حالة ظهور الأعراض. وقد إتخذت جميع المدارس على مستوى المحافظة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية، وذلك من خلال كلمة في طابور الصباح، وتخصيص الحصة الأولى لتوعية الطلاب، كما قامت بعض الإدارات بتنظيم ندوات توعية بالإستعانه بأطباء متخصصين.

وأشار محافظ الجيزة أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم إنتهت من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على توجيه شركتي مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإنهاء إدخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسي الثانى.

تصريحات المحافظ جاءت عقب التأكيد على مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من باقى مشروعات الإنشاء والصيانة للمدارس الجارى العمل بها.

لافتاً أنه تم التأكيد من خلال مديرية التربية والتعليم على إنتهاء المدارس من أعمال الصيانات البسيطة للاثاثات، والتأكد من النظافة العامة للفصول ودورات المياه والمدارس وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي، إضافة إلى التأكيد على إستبدال أي ألواح زجاجية مكسورة بالفصول بآخرى بلاستيكية حفاظاً على سلامه الطلاب ولعدم تعرضهم لأى إصابات. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات وتمشيط دوري لها.