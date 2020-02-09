شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان حول المخالفات المالية وإهدار المال العام بالشركة الشرقية للدخان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، الأحد، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات المالية والادارية للشركة الشرقية للدخان، موجهًا الطلب لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصناعة، حيث كشف التقرير إهدار شركة الشرقية للدخان للمال العام وعدم استغلالها للأصول والممتلكات بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى عدم الافصاح عن تلك الممتلكات والتي تقترب قيمتها من مليار جنيه.

وأوضح طلب الإحاطة أن من بين ممتلكات الشركة أراض وأصول يتراوح سعر كل أصل أو أرض ما بين 20 مليون جنيه و434 مليون جنيه موزعة ما بين أصول بقيمة 306 مليون جنيه، رغم أنه صدر قرار بتكهينها وبيعها منذ 2014، وأرض مخزن مصنع برج العرب مساحتها 110 آلاف متر بقيمة 20 مليون جنيه، وأرض مملوكة للشركة أمام المجمع الصناعي في مدينة 6 أكتوبر والبالغ مساحتها 39 فدان بقيمة مالية 34 مليون جنيه، وتوقف عدة أصول عن العمل بقيمة 343 مليون جنيه، والتي ألت إلى الشركة بعد انتهاء عقود التأجير التمويلي ووجود اصول غير مستغلة بتكلفة 6 ملايين جنيه، إلى جانب عدم استغلال أراض ومبان للشركة بالجيزة والمانسترلي الزمر بقيمة 63 مليون جنيه، والتي تم إخلاءها بسبب نقبل النشاط إلى مدينة 6 أكتوبر.