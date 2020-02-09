شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في مدارس المحافظات مع بداية الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة، الأحد، في مدارس المحافظات مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتوعية مكثفة من خطورة «فيروس كورونا».

في الوادى الجديد، تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، سير العملية التعليمية بمدارس الوادى الجديد للاطمئنان على انتظام الدراسة باللفصل الدراسى الثانى، رافقه خلالها يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وصلاح مرغنى، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة. واستهل نائب الوزير جولته بزيارة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية العامة للبنات، وأكد ضرورة المتابعة الصحية داخل المدارس وتهوية الفصول، وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تم التشديد على الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس.

وفى المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جميع الطلاب بالمدارس العامة والخاصة انتظموا داخل المدارس، فيما أنهى 1831 إخصائيًا من مسؤولى التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالتعاون مع مديريتى الصحة والتربية والتعليم، دورتهم التدريبية، التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض المُعْدِية وفيروس «كورونا» المُسْتَجَدّ والعمل على نشر الوعى الصحى وشرح الإجراءات الوقائية.

وفى أسيوط، تفقد المحافظ، اللواء عصام سعد، مدرستى الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع والخياط الثانوية بنات بمدينة أسيوط لمتابعة سير العملية التعليمية، ووزع التابلت على الطلاب، بحضور صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وشدد المحافظ، خلال الجولة، على الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والصحة البيئية داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية وتنظيم ندوات وأنشطة التثقيف الصحى لإرشاد الطلاب إلى اتباع الأساليب الصحية السليمة.

وفى القليوبية، تفقد المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، المدرسة الفنية الثانوية، والفنية الزراعية بمدينة بنها، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدى سلامة، رئيس مدينة بنها، والسيد الصادق، مدير التعليم الفنى بالمديرية، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية. وشارك «الهجان» طابور الصباح بالمدرسة الثانوية الفنية، وشهد تحية العَلَم، وشدد على الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المُعْدِية، ومن بينها الفيروسات مثل «كورونا» وأنفلونزا الطيور.

وفى الإسماعيلية، شارك الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم، طلاب مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، طابور الصباح، يرافقه عادل عبدالتواب عثمان، وكيل المديرية، وياسر محمود، مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالوزارة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من أمراض الشتاء وفيروس «كورونا». وشهد طابور الصباح التوعية بطرق الوقاية من «كورونا» وأهمية النظافة الشخصية، إلى جانب اتباع الإرشادات الصحية التي تم الإعلان عنها من خلال الزائرة الصحية، إلى جانب الملصقات التي تم وضعها على جدران المدرسة.

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وفى البحيرة، انتظمت الدراسة بجميع المراحل التعليمية، التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، في أول أيام الدراسة، ولليوم الثانى، في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، على مستوى 18 إدارة تعليمية بالمحافظة لجميع المراحل التعليمية.

ووجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بنشر تعليمات الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية، والتنسيق بين «التربية والتعليم» و«الصحة» للمتابعة الدورية لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية لتلاميذ المدارس، وقام عدد من رؤساء الوحدات المحلية بجولة على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة وتوزيع الكتب المدرسية، ففى الدلنجات، قام كامل غطاس، رئيس المدينة، بجولة على عدد من المدارس، وتابع تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ وسلامة الإجراءات الصحية بالمدارس، وفى إيتاى البارود، قام محمد كجك، رئيس المدينة، بجولة على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة بها، وحالة النظافة وسلامة دورات المياه.

وفى بنى سويف، قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 2156 مدرسة استقبلت نحو 800 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى تفقده عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى انتشار لجان المتابعة ومديرى الإدارات بالمدارس لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاطمئنان على سير العمل بالمدارس، بالتعاون مع مجالس الأمناء ورؤساء المدن.

وفى شمال سيناء، أشاد المحافظ، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، خلال تفقده عددًا من مدارس إدارة العريش التعليمية، بمنظومة التعليم الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها إصرار كامل على تطبيق المنظومة الجديدة، حيث إنها في صالح العملية التعليمية والطالب وولى الأمر، وتقوم بتنمية وتطوير الفكر، بجانب القضاء على الدروس الخصوصية. وقال المحافظ إن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 532 مدرسة، مُقيَّدًا بها 96 ألفًا و264 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

وشهد المحافظ توزيع أجهزة التابلت على طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى العام بمدرستى الشهيد علاء الريس الثانوية بنات والشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بالمساعيد، معلنًا عن توزيع 2796 جهاز تابلت بمشتملاته على طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى العام في مختلف مدارس المحافظة. وأكد المحافظ رفع الجزاءات المُوقَّعة على مديرى المدارس خلال الفصل الدراسى الأول، بجانب رفع الجزاءات المُوقَّعة على العاملين المتغيبين عن العمل من بداية اليوم الدراسى أثناء مرور لجنة المتابعة، على أن يتم احتساب يوم الغياب إجازة عارضة لكل منهم، وتخفيض الجزاء المُوقَّع على حالات تَرْك العمل ليكون ثلاثة أيام بدلًا من خمسة أيام.

وفى الشرقية، انتظم نحو مليون و133 ألف طالب وطالبة، على مستوى 20 إدارة تعليمية، في 3060 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة، في أول أيام الفصل الدراسى الثانى. واطمأن المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، من رمضان عبدالحميد، وكيل أول ‏وزارة التربية والتعليم، على انتظام الدراسة، مؤكدًا ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لانتظام اليوم الدراسى وتحقيق أعلى الدرجات. ووجّه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديرى الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم وتحقيق الانضباط في العمل.

وفى سوهاج، قال المحافظ، اللواء طارق الفقى، إن الدراسة انتظمت في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، لافتًا إلى أنه وجّه بضرورة تأكد لجان المتابعة المرورية لمديرية التربية والتعليم من انضباط العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، ومتابعة موقف الكتب الدراسية والتأكد من وصول جميع الكتب وتوزيعها على الطلاب، إلى جانب متابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض الفيروسية المُعْدِية، خاصة أعمال التوعية والوقاية من فيروس «كورونا».

وفى جنوب سيناء، شهدت مدارس المحافظة انتظام 32 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية في 304 مدارس. وأجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولات تفقدية لعدد من المدارس بمدن طور سيناء وأبوزنيمة وأبورديس لمتابعة سير انتظام الدراسة، وأكد أنه لم يرصد أو يتلقَّ أي شكاوى، وأن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، ونسبة حضور الطلاب بلغت 98%. وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تخصيص كلمة الإذاعة المدرسية والحصة الأولى للتوعية بفيروس «كورونا» وتوضيح أسبابه وطرق الوقاية منه كإجراء احترازى حفاظًا على صحة الطلاب ووضع لافتات توعية بخطورة الفيروس.