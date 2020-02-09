شكرا لقرائتكم خبر عن موسى فقي: آمل في استمرار الاستفادة من خبرة وحكمة السيسي بالمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بالرؤساء والزعماء ورؤوس الوفود المشاركين في القمة، مؤكدًا أننا نبني سويًا عامًا بعد عام مستقبل أفريقيا. وأعرب فقي في كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالعمل الجبار الذي قام به الرئيس السيسي خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «أثمن عاليًا طيب العمل وحسن التعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في خدمته لقضايا القارة، ووضع مختلف مشروعاتها الاستراتيجية على طريق التنفيذ، مضيفًا «وآمل أن نظل في الاستفادة من خبرة الرئيس السيسي وحكمته في المستقبل».

ووجه فقي التهنئة لرئيس جنوب أفريقيا رامافوزا بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2020. وتطرق رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمته إلى التحديات التي تواجه القارة الأفريقية خاصة في البحر الأحمر ومضيق بابا المندب، وقال «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه التوترات وقربها من أفريقيا».

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وأعلن «فقي» رفض الاتحاد الأفريقي لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ«صفقة القرن»، معتبرا ان هذه الخطة إنتهاك صريح لكافة القرارات الدولية ذات الصلة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «نخشى أن هذه الصفقة لن تحل المشاكل الفلسطينية الإسرائيلية بل ستسهم في تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار موسي فقي في كلمته الافتتاحية إلى ظاهرة الإرهاب التي وصفها بـ«السرطان»، والتي تعاني منها بعض الدول الأفريقية، مؤكدًا أن البيت الأفريقي مهدد من هذه الظاهرة، كما تطرق فقي إلى الكوارث الطبيعية التي عانت منها بعض الدول الأفريقية وفيروس كورونا الذي ظهر في الصين، واعتبر فقي الصراعات الداخلية بين بعض القبائل الأفريقية «وباء يعكر علينا».

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعم الاتحاد لحل المشكلة في ليبيا سياسيًا، مؤكدًا على عدم حل هذه المشكلة عسكريًا. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة حل المشاكل الأفريقية داخليًا دون أية تدخلات خارجية والأجندات الأجنبية.

وقال: «أن دور أفريقيا في البحث عن حلول للأزمة الليبية يحتاج لتعاون جميع الشركاء الدوليين. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الولايات المتحدة إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تطرق فقي إلى عنوان القمة الأفريقية «إسكات البنادق»، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي سيبذل جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الهدف.