شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق «تحيا مصر»: «نور حياة» تستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية في 10 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق «تحيا مصر» صباح الأحد، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية بعد توقفها خلال إجازة منتصف العام.

وتجري القوافل الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية وذلك في عشرة محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح مستهدفة أكثر من نص مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 %، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأضاف عبدالفتاح إنه خلال الفصلين الدراسيين الماضيين تم إجراء الكشف الطبي على نحو 630 ألف تلميذ، وتوفير 67 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبي مجانا وذلك على النحو التالي: 36 ألف تلميذ في 59 مدرسة بمحافظة القليوبية، 90 ألف تلميذ في 112 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 102 ألف تلميذ في 149 مدرسة بمحافظة الشرقية، 55 الف تلميذ في 86 مدرسة بمحافظة بني سويف، 88 ألف تلميذ في 121 مدرسة بمحافظة المنيا،، 102 ألف تلميذ في 108 مدارس بمحافظة قنا، 47 ألف تلميذ في 105 مدرسة بمحافظة الأقصر،، 35 الف تلميذ في 43 مدرسه بمحافظة السويس، 66 الف تلميذ في 76 مدرسة بمحافظة الاسكندرية، 16 الف تلميذ في 30 مدرسة بمحافظة مطروح.

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وأوضح عبدالفتاح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وأضاف: كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، جهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الإلكتروني «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» تستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» تستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» تستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» تستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية