شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: لا يوجد مجتمع ديمقراطي دون صحافة حرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه بدون صحافة حرة لن يكون هناك مجتمع حر، ونحن لدينا في المجلس 104 محررين برلمانيين في غاية الأمانة والدقة ونشروا باستمرار المعلومات أولًا بأول، وأنا لا أصرح للصحافة ولا أعقد مؤتمرات صحفية.

وأضاف خلال الجلسة العامة، الأحد، تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف حول استجواب وزيرة الصحة وأنه تم لخلاف شخصى بينه وبين الوزيرة ورئيس الوزراء: «نحن انتصرنا للصحافة في الدستور، وصحافتنا حرة وتتمتع بمصداقية ولابد من دعم الصحافة الحرة لأنها أساس أي مجتمع ديمقراطي حر». وتابع: «علاقتى بمصطفى مدبولي أفضل مما تكون، وهو رجل متعاون، ولديه دماثة خلق، ومتعاون معي ومع النواب».