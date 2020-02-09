شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تنفيذ «مونوريل» الإسكندرية في طلب إحاطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وغربال وأبيس بطلب الإحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن قرار الحكومة إلغاء تنفيذ مشروع المونوريل في الإسكندرية.

وتضمن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب: عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم التالى بشأن إلغاء مشروع المونوريل بالإسكندرية، حيث أعلنت الحكومة منذ شهور قليلة عن بدء تنفيذ مشروع المونوريل وتمت الموافقة على قرض يصل إلى ٧ مليارات جنيه لتنفيذ هذا المشروع، وبالرغم من وجود ملاحظات عديدة على آلية تنفيذ هذا المشروع فقد فوجئت منذ أيام قليلة أن الحكومة أعلنت إلغاء تنفيذ هذا المشروع والبدء في تنفيذ مشروع جديد.

وبكل تأكيد نحن مع تطوير كل وسائل النقل العام التي يستخدمها الغالبية من أبناء الإسكندرية، وأطلب مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الإدارة وتفسير أسباب إلغاء المشروع الأول وتوضيح الجدوى الاقتصادية وخطة تنفيذ المشروع الجديد.