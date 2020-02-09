شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تطهير كامل للمدارس وتخصيص حصة للتوعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الدراسة اليوم بـ3748 مدرسة بمحافظة الجيزة وتضم مايقرب من 2299125 طالبا وطالبة، حيث تابع محافظ الجيزة بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس محافظة الجيزة، واستهل خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بداية الفصل الدراسى الثانى بزيارة مدرسة الأورمان الثانوى بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية وشاركه فى الزيارة الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تم تهنئة الطالبات وجميع العاملين ببدء الفصل الدراسى الثانى متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

وشدد حجازى ومنصور على الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس.

مؤكدا على ضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس وكذا الفصول والحمامات بإستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب .

كما أكد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وقد تناقشا مع الطالبات للتأكد من معرفتهم بالمرض وكيفية الوقاية والإجراءات اللازمة في حالة ظهور الأعراض.

وإتخذت جميع المدارس على مستوى المحافظة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية وذلك من خلال كلمة في طابور الصباح وتخصيص الحصة الأولى لتوعية الطلاب كما قامت بعض الإدارات بتنظيم ندوات توعية بالإستعانه بأطباء متخصصين.

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وأشار محافظ الجيزة أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم إنتهت من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، مؤكداً علي توجيه شركتي مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإنهاء إدخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسي الثانى.

وقال المحافظ إنه تم التأكيد من خلال مديرية التربية والتعليم علي إنتهاء المدارس من أعمال الصيانات البسيطة للاثاثات والتأكد من النظافة العامة للفصول ودورات المياه والمدارس وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي إضافه الي التأكيد علي إستبدال أي ألواح زجاجية مكسورة بالفصول بآخرى بلاستيكية حفاظاً على سلامه الطلاب ولعدم تعرضهم لأى إصابات .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات وتمشيط دوري لها.

كما تم التأكيد علي الإجراءات الوقائية التي يجب إتخاذها بالمدارس ضد أي أمراض وفيروسات وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه في طابور الصباح وإقامة ندوات بالإستعانة بأطباء متخصصين للتوعية ولوحات إرشادية و عقد اجتماعات توعيه بمجلس الأباء والأمناء والمعلمين وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب بحجرات الأوساط المتعددة بالمدارس .