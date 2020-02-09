شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس "G5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلى الدول المانحة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى. ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس فى مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل فى كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية. Advertisements كما ستقدم مصر مقترحاً لتدريب كوادر دول الساحل الخمس فى مجال مكافحة الإرهاب مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الارهاب ويساهم فى تحقيق مزيداً من سبل الأمن وفتح آفاق التنمية فى تلك الدول. تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.

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