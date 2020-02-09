مصر للطيران تستهدف التوسع في شبكة الخطوط الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استمعت لجنة "السياحة والطيران المدني" بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي، إلى بيان وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، بشأن الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، حيث قدم كل من : مساعد رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، شرحا تفصيليا عن خطة التطوير.

وقال المهندس إيهاب غازي ، مساعد رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران تهدف إلى التوسع في شبكة الخطوط الجوية من خلال إضافة 23 خطا جديدا لتصل عدد النقاط التي تخدمها الشركة بشكل مباشر إلى 92 وجهة خلال العام المالي 2023-2024، مضيفا أن الشركة تعمل أيضا على تحقيق هدفها عن طريق استكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفيما يتعلق بمشروعات الملاحة الجوية، استعرض مشروع تحديث الرادارات بجميع المطارات مشيرا إلى أنها ستتكلف 305 ملايين دولار، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لشركة مصر للطيران 2019- 2024 ومتطلبات تنفيذها، لافتا إلى المردود الإيجابي لإجراءات التطوير التي تم اتخاذها لتطوير الشركة بدءا من يوليو 2018، وذلك من خلال اعتمادها على تنمية أعمالها ومواردها بما يمكنها من مضاعفة أرباحها بحلول العام المالي 2023 - 2024 .

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وأضاف أن الشركة تسعى لرفع أعداد الركاب إلى نحو 13 مليون راكب بدلاً من 9.9 مليون راكب خلال عام 2018 - 2019 ، بنسبة زيادة تعادل حوالى 30%، وكذا النمو بحجم الأسطول العامل إلى 76 طائرة، إلى جانب رفع معدل النمو لحجم ركاب الترانزيت (سياحة الترانزيت) بمعدل 100%، ليصل إلى 4 ملايين راكب خلال العام المالي 2023- 2024 بدلا من مليوني راكب خلال العام المالي 2018 - 2019 .

من جانبه قال محمد مسعود ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الوزراة لديها خطة لتطوير "مطار سفنكس" ، عن طريق إضافة مبنى ركاب جديد بسعة 600 راكب / ساعة، لتصل طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا، لافتاً إلى تجهيز مطار العلمين ليتواكب مع التنمية بمنطقة العلمين الجديدة، فضلاً عن تجهيز مطاري البردويل وبرنيس، وتطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، من خلال تنفيذ توسعات بصالات السفر والوصول وتوسعات بمسار حركة الركاب، وتطوير الصالات القائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب من 2.5 مليون راكب سنويا إلى 5 ملايين راكب سنويا.

وقدم مسعود شرحا لمشروع إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار "برج العرب" الدولي، إلى جانب إنشاء مبنى ركاب جديد بمساحة إجمالية حوالى 36,000 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا وبخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصل طاقة الاستيعاب الاجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنوياً، ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة عام 2030، طبقاً للدراسات التي أجريت في هذا الشأن.​