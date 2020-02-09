شبانة: اجتماع طارئ لحسم موقف أمانة الصندوق.. والنائب العام حفظ "بلاغ يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماعا بشكل طارئ قريبًا، لاختيار عضو مجلس آخر، لحسم موقف أمانة الصندوق بعد إعفاء هشام يونس أمين الصندوق السابق من منصبه، وإحالة الاستقالة المُسببة الذي تقدم بها في أكتوبر الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة كان قد شكل لجنة مكونة من 5 من أعضاء المجلس للتحقيق في الاستقالة، ورفع مذكرة للمجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه الأزمة.

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وكشف أن البلاغ الذي تقدم به هشام يونس أمين الصندوق السابق، بتاريخ 7 أكتوبر 2019، برقم 3071، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مجلس النقابة السابق والحالي، واتهامهم بإهدار المال عام، في اتهامات مُرسلة، تم حفظه بتاريخ 26 يناير.

وأضاف في تصريحات صحفية: "هذا الحفظ يرفق معه رسالة توجه للجمعية العمومية، لتعرف حقيقة ما يجري ومحاولات هدم هذه النقابة العريقة بنقابة الصحفيين، وأن المجلس بالكامل دون استثناء تصدى لهذه المزاعم، بجميع المحاضر الرسمية لمجلس النقابة بالأشهر الست الأخيرة، وحفاظًا على قيمة النقابة، وحتى لا يكون هذا الكلام الفارغ عنها متناول أمام العامة، لم نكن نتحدث عن هذه الأمور، ولكن بعد حفظ البلاغ، وجب الإعلان أمام الرأي العام، يتضح للجميع قيمة ومكانة نقابة الصحفيين ومجالسها المتعاقبة.

وتابع: "أما الحقوق القانونية للنقابة وأعضاء مجالس النقابة السابقة والحالية فلها رأي آخر، وهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس للنظر في أسباب الاستقالة، والزميل تم إعفائه من أمانة الصندوق بأغلبية ساحقة، بينما اعترض زميل واحد، في حين تغيب حسين الزناتي لسفره، وبخصوص الاستقالة تم تشكيل لجنة لبحث أسبابها قبل أن يبت المجلس فيها قريبًا جدًا".​