"الناجي الوحيد فتح الباب بتكتين".. تفاصيل معاينة مسرح جريمة حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال المباحث، والأدلة الجنائية عن ملابسات جديدة في واقعة العثور على جثامين أب وزوجين رضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الأحد.

المعاينة أثبتت سلامة منافذ الشقة (الباب الرئيسي - الغرف - النوافذ) فضلاً عن عدم وجود آثار بعثرة في محتوياتها أو سرقة متعلقات الضحايا، إذ عُثر على هواتفهم المحمولة.

شاهد عيان قال في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث "الطفل أدهم فتح لي الباب من جوا.. فتح الباب بتكتين"، مما يزيد من فرضية تورط الأب في الحادث.

مصدر مسؤول بمباحث الجيزة، قال إن التحريات الأولية تشير لفرضية تورط صاحب شركة مقاولات في مقتل زوجته ورضيعته؛ مضيفًا: المعاينة والتحريات تشير إلى أن الأب "أشرف" 45 سنة، خنق زوجته "إيمان" 35 سنة، بواسطة "كوفية" ثم انتحر رفقة رضيعته "نجوى" 7 شهور عبر شرفة المنور العقار رقم (268 د).

وأرجع مصدر مطلع على التحقيقات السبب إلى مرور الأب بضائقة مالية وتعثره في سداد استحقاقات مالية لدى عدد من عملائه.

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في المقابل، استمع رجال المباحث لأقوال أحد قاطني الشقة المواجهة لمسرح الجريمة الذي أفاد "كان في صوت تخبيط جامد على الفجر.. أخويا شاف اثنين مش من السكان جريوا بسرعة لما خرج"، وأنهم بعد مرور نصف ساعة سمعوا صراخ الناجي الوحيد ابن الـ9 سنوات "إلحقوني ماما مقتولة".

ورفض مصدر ثالث بقطاع الأمن العام الجزم بماهية الحادث، "ماحدش يقدر يجزم بالحقيقة.. الجريمة حصلت من كام ساعة.. المباحث شغالة مع الأدلة الجنائية والنيابة"، مطالبا الجميع بانتظار نتيجة التحقيقات مختتما تصريحاته "مافيش رواية كاملة لحد دلوقتي".

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الزوجة تعرضت للخنق داخل الشقة.

وعثرت قوات الشرطة على جثتي الأب ورضيعته في المنور مهشمتين الرأس وبهما كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

الناجي الوحيد الطفل "أدهم" 9 سنوات، اكتشف الجريمة عقب استيقاظه من النوم، فاستنجد بالجيران الذين عثروا على والده ورضيعته جثتين بالمنور.

وعن حالة الطفل، قال المصدر إن حالته سيئة للغاية ويحاول استيعاب الجريمة واكتفى بالقول "صحيت من النوم لقيت ماما مقتولة"، إذ تبين تعرضها للخنق موضحا أن الرضيعة هي شقيقة الطفل الناجي الوحيد من الأم.