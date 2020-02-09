إصابة موظف بكسور على يد لصوص سرقوا حقيبته في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة السيدة زينب، واقعة مؤسفة عندما أصيب موظف بكسور على يد لصوص سرقوا حقيبته .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفادة تلقى اشارة من مستشفى المقطم باستقبالها "إبراهیم. ع"، 59 سنة، موظف، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن، إثر ادعاء سقوط على الأرض.

وبالانتقال تم التقابل مع المصاب، والذي قرر بأنه أثناء سیره بشارع مجرى العیون، فوجئ بقيام شخصان یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة"، قام أحدهما بخطف حقیبة يده، وبداخلها "هاتف محمول، ونظارة طبیة، وأوراق خاصة بالمجني علیه، وشهادات میلاد خاصة بأنجاله"، وأثناء محاولته التشبث بالحقيبة سقط على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص الكامیرات بمحل الواقعة، أمكن الاستدلال علي صور شخصية للمتهمين مرتكبي الواقعة .

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وبتكثیف التحریات ومن خلال النشر عن أوصاف، وصور المتهمان أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "إسلام. م"، 24 سنة، عامل كوالین سیارات، و"أحمد. ح"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 3055 لسنة 2016م المقطم "تسول".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، بمأموریة بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبتهم القوة المرافقة، أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما دراجة بخارية رقم (أ ط ر 3862)، ملك المتهم الأول، والمستخدمة بارتكاب الواقعة، وبعض المتعلقات الشخصیة الخاصة بالمجني علیة، "مفاتیح، بطاقة رقم قومي".

وبمواجهتهما بالتحريات أیداها، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما ببیع الهاتف المحمول المستولى علیه لعمیلهما "سیئ النیة"، یدعى "عطیة. ا"، 28 سنة، وتخلصهما من الحقیبة وما بداخلها أسفل إحدى السیارات بدائرة القسم أثناء هروبهما، أمكن ضبط الأخیر، وبمواجهته بما جاء بأقوالهما أیدها، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى علیة لدى عمیلیه"، حسن النیة. باستدعاء المجنى علیة تعرف على المتهمان، والمضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما.