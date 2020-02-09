سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة المركز، -لهم معلومات جنائية-، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (بندقية آليـة عـيار7,62×39مم، وبندقيه خرطوش، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و18 طلقة نارية وخرطوش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (200 جرام)، ومبلغ مالي، و3 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .