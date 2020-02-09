الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة سرقة 30 جهاز تابلت ومرواح من داخل مدرسة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أسيوط، بمشاركة قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة سرقة أجهزة تابلت، ومراوح كهربائية من مدرستين بأسيوط، وضبط مرتكب الواقعة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أسيوط من (مدير إحدى المدارس الثانوية بدائرة المركز) باكتشافه سرقة عدد(40) جهاز لوحي "تابلت" من داخل غرفة بالطابق الأرضي بالمدرسة، وما تبين من وجود كسر بقفلي البابين الخاصين بالغرفة المشار إليها، وأثناء الفحص تم اكتشاف سرقة عدد من مراوح السقف من إحدى المدارس "ملاصقة للمدرسة الثانوية محل البلاغ".
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة (3 عمال - جميعهم مقيمين بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقرر بقيامهم بدخول المدرسة وسرقة الأجهزة والمراوح من داخل غرف المدرستين بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشاده ضبط (40 جهاز "تابلت" - 9 مراوح سقف)، وكذا الأداة المستخدمة "عتلة حديدية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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