"عايز مرتب أخويا".. صاحب محل طيور يقتل عاملا طعنًا بسكين في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحب محل طيور، لاتهامه بقتل عامل طعناً بسكين، إثر مشاجرة بينهما على راتب شقيق المتوفى بمنطقة السلام.

تبلغ للعميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، من الأهالي بمشاجرة ومتوفى وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول "يحيى.ع" عامل توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وطرف ثان "يسري.ا" صاحب محل طيور بالفحص تبين سابقة عمل شقيق الأول لدي الطرف الثاني، وقيامه بترك العمل بسبب خلافات فيما بينهما، وبتاريخ اليوم توجه الأول لمحل عمل الثاني لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه "أنا عايز مرتب أخويا ده حقه"؛ إلا أن صاحب محل الطيور رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كذلك كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعمرو إيهاب وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.