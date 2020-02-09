أخبار مصر | وزيرة التضامن: الحكومة تركز على الاستثمار في البشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: الحكومة تركز على الاستثمار في البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مستشفى الناس بشبرا الخيمة، بحضور عدد من الوزراء والفنانين وعدد من قيادات المجتمع المدني.

وقالت "القباج" في كلمتها: إن المستشفى يحتوي على عدد كبير من العيادات الخارجية وغرف عمليات جراحية وعناية مركزة، مشيدة ببناء هذا الصرح وما بذل فيه من جهد تميز بالإخلاص واتباع الأساليب العلمية.

وأضافت في تصريحات لها، أن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر، وخير ما نستثمر به هو مجتمع صحي منتج، مشيرة إلى أن اهتمام الوزارة بالصحة يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث أن الصحة حق أساسي للمواطن حتى يكون شخصا منتجا مثمرا يستطيع خدمة مصر كما يليق بها.

ونوهت بأن المجتمع المدني له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية. وأوردت أن الوزارة تقدم كل الدعم للمجتمع المدني، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني لأن المجتمع ينتظرنا جميعا.

واختتمت بأن الجمعيات الأهلية الحالية، يقودها شباب يمتلئ بالحماس والعطاء، ويعرف كيفية تدبير الموارد وإدارة العمل.