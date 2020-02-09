أخبار مصر | 'مصر النهاردة' يقدم متابعة للقمة الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مصر النهاردة' يقدم متابعة للقمة الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة علي شاشة القناة الأولى متابعة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والتي من المقرر أن تشهد تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور رئيس جنوب أفريقيا.

وتستضيف الفقرة، لتقديم رؤية تحليلية حول هذه القمة وأهميتها، على عبدالرؤوف الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وجمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤوت الأفريقية.

وتستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، مناقشات البرلمان البريطاني حول إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وتستضيف الفقرة عمرو فاروق الباحث في شئون حركات تنظيمات الإسلام السياسي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.