أخبار مصر | "مشروعات النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث"الخريطة الاستثمارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشروعات النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث"الخريطة الاستثمارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية عليا تضم وزارات التخطيط والمالية والصناعة والاستثمار، ويشارك فيها البرلمان؛ لبحث وجود خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها اليوم، بعمل تقرير بالعوائق التي تواجه الهيئة في المناطق الصناعية "الصف وبنها وميت غمر"، والتواصل مع وزيرة الصناعة، لتحديد قائمة المنتجات التي تستوردها مصر من واقع مصلحة الجمارك، حتى تكون الخريطة الاستثمارية الجديدة تتطابق مع الواقع.

من ناحيته، قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار: إنه سيخاطب من اليوم كل جهات الولاية، متابعًا: "هسألهم على المشروعات الصغيرة اللي عندهم عشان هحطها على المشروعات الموجودة اللي على الخريطة دلوقتي، ومحتاج مهلة شهر وأعرض عليكم المستجدات بشأن ما حدث وما هو متعطل".

وفي السياق ذاته،، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة: إن اللجنة ستنظم زيارة للخريطة الاستثمارية بعد شهر من الآن، حتى تتابع كافة المستجدات الخاصة بالخريطة، وتحديدًا في المشروعات الصغيرة.

