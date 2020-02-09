أخبار مصر | حماد الرمحي: كرم جبر وعد بحل أزمة الزملاء بـ'الأخبار المسائي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماد الرمحي: كرم جبر وعد بحل أزمة الزملاء بـ'الأخبار المسائي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حماد الرمحي رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين، إن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعد بحل أزمة 4 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من العاملين بجريدة الأخبار المسائي، والذين تقدموا بمذكرة ضد الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس التحرير.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الزملاء هم: "عبدالنبي طحيوي، منى سعيد،سحر عيد، مديحة حسين"، مؤكدًا أنه بناءً على تدخل لجنة التسويات، وافق الكاتب الصحفي جمال حسين على رفع العقوبات الجزائية التي سبق وأوقعها على الزميل عبدالنبي طحيوي.

وأكد رئيس لجنة التسويات بالنقابة ، أنه التقى بالكاتب الصحفي كرم جبر، والذي وعد بالتدخل وحل المشكلة صباح اليوم الأحد.