أخبار مصر | علي عبد العال يهنئ وكيل مجلس النواب بمنصبه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عبد العال يهنئ وكيل مجلس النواب بمنصبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بصدور قرارًا من المستشار بهاء أبو شقة، بتعيينه رئيسًا شرفيًا للحزب، متمنيًا له بالتوفيق والتقدم.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن تعيين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، رئيسًا شرفيًا للحزب بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.