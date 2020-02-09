أخبار مصر | وزيرة الصحة: منظومة التأمين الجديدة ستخضع لرقابة صارمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: منظومة التأمين الجديدة ستخضع لرقابة صارمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للفريق الطبي بمستشفى إسنا في الأقصر: إن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لأدلة عمل إكلينيكية موحدة، والمنظومة الجديدة ستخضع لرقابة صارمة بما سينعكس بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال تفقدها والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وبحسب الوزارة، فإن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال، وراجعت الملفات الطبية للمرضى واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.

وتفقدت الوزيرة قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة لهم، قائلة للفريق الطبي"أفتخر بما وصلتم إليه"، مشددة على ضرورة مواصلة التعليم والتدريب المستمر، كما أكدت ثقتها في كفاءة الأطباء والفريق الطبي للنهوض بالمنظومة الصحية للأفضل. ونوهت بأن وزيرة الصحة والسكان، استمعت لآراء ومقتراحات الفريق الطبي، وأكدت لهم حرصها على مواصلة الزيارات الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية. Advertisements

ولفتت إلى أن محافظة الأقصر ستصبح المركز الإقليمي لجنوب الصعيد، بالمنظومة الجديدة، بما تمتلكه من خدمات طبية على أعلى مستوى. وأردف أن المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 155 سرير إقامة.