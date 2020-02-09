أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعلن بدء حملة "شخصيتك في نظافتك" بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعلن بدء حملة "شخصيتك في نظافتك" بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية في محافظات الجمهورية، بعنوان "شخصيتك في نظافتك"، تُنفذ فعالياتها في المدارس والمعاهد الأزهرية بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية التي تدعم القيم المجتمعية النافعة وترسخ لمعاني التعاون والعمل المشترك لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد: إن هذه الحملة التوعوية المهمة تؤكد على عدة معاني، منها أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر حريص على التعامل مع قضية الوعي المجتمعي بكل السبل الممكنة.

ولفت إلى أن التواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية، بدءًا من طلاب المدارس والمعاهد ومرورًا بالشباب في النوادي وحتى كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية، يمثل مسئولية عظيمة لما لهذا الاتصال المباشر من نتائج إيجابية تدعم استراتيجيات التنمية في المجتمع وتحقق أهدافه.

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وأورد أن الحملة التي تبدأ فعالياتها اليوم، ينتشر من خلالها الوعاظ والواعظات في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية في المدارس والمعاهد الأزهرية من خلال التواجد بين الطلاب في طابور الصباح وفي مراكز الشباب في الفترة المسائية، بالإضافة إلى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تناقش مجموعة من المحاور المهمة التي ترتبط بنظافة البيئة ورؤية الشريعة في هذا الجانب.

ونوه بأن الحملة تناقش أيضًا النظافة الشخصية وكيف أن الإسلام ربط ما بين الإيمان ونظافة الإنسان.

وأوضح الأمين العام، أن الحملة لا تقتصر على التواصل المباشر فقط، وإنما يتم تنفيذها بشكل إلكتروني أيضًا من خلال مجموعة من الرسائل التوعوية المهمة التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي تمثل هذه الوسائل مصدرًا أوليًا لها.