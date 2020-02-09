أخبار مصر | تطوير سخان "الإنتاج الحربي" الحربي ليعمل بشاشة ديجيتال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير سخان "الإنتاج الحربي" الحربي ليعمل بشاشة ديجيتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي: إن الوزارة تنتج العديد من المنتجات المدنية التي تضخ في المشروعات القومية الجديدة ومنها الأجهزة الكهربائية التي ينتجها مصنع ٣٦٠ الحربي "شركة حلوان للأجهزة المعدنية".

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة ومصانعها وشركاتها الوطنية تعمل على تحديث الصناعة الوطنية والارتقاء بها بما يخدم عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري، وبما يخدم المواطن الذي يستحق أن يقدم له منتج عالي الجودة وبمواصفات قياسية تضاهي نظيره الأوروبي وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير منتجاتها المدنية خلال الفترة الحالية بما يتماشى مع العصر الحالي والثورة التكنولوجية الحديثة، وأن السخان المصري الصنع إنتاج مصنع ٣٦٠ الحربي، سيتم إنتاج نموذج مطور بشاشة ديجتال إلى جانب تطوير عدد من المنتجات الأخرى.

يذكر أن سخان مصنع ٣٦٠ الحربي، قد نال شهرة واسعة خلال السنوات السابقة وتميز بعمره المديد داخل الكثير من البيوت المصرية نظرا لمكوناته الداخلية المصنوعة من النحاس الخالص على عكس كثير من سخانات الشركات الأخرى.