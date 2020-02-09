أخبار مصر | علا جمال الدين تترشح على عمومية "روزاليوسف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علا جمال الدين تترشح على عمومية "روزاليوسف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت علا جمال الدين نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمؤسسة روزاليوسف، بأوراق ترشحها لخوض انتخابات المؤسسة على عضوية الجمعية العمومية.

وتواصل اللجنة المختصة بالإشراف على تلقي أوراق الترشح بؤسسة روزاليوسف في استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.

بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية في تلقي أوراق الراغبين في الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، بداية من اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق ٨ مارس، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية "، ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.