أخبار مصر | "عربية البرلمان" تؤجل مناقشة تطورات الأوضاع بفلسطين وليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" تؤجل مناقشة تطورات الأوضاع بفلسطين وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت الطلبات حول دور جامعة الدول العربية في عدد من القضايا العربية، خاصة موضوع الأمن المائي العربي كتحدي رئيسي للأمن القومي العربي، وأخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وأخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وجهود مصر في هذا الشأن.
وقدمت وزارة الخارجية طلبًا بتأجيل طلبي الإحاطة الخاصين بفلسطين وليبيا لانشغال المسئولين عن الملفين في مؤتمرات خارج مصر، وهو ما استجابت له اللجنة.
فيما تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالأمن المائي العربي، وجاء الرد حول أن هذا الموضوع يحظى بأهمية من جانب جامعة الدول العربية، حيث يوجد بها مجلس وزراء المياه العرب الذي يتولى مناقشة هذا الملف وبحث موضوعات المياه والأمن المائي العربي.