أخبار مصر | "زراعة النواب" توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في نص المادة:
مادة 1
تنشأ هيئة عامة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من إنشاء الجهاز الجديد، في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال محمود عبد الصمد، مدير عام إدارة المرابي والبحيرات بوزارة الزراعة: إن الهدف من إنشاء جهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.
ومن ناحيته، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذي يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وأنها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون إلا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.
وأورد أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.