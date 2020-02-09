أخبار مصر | احتفاء أممي بالذكرى الأولى لوثيقة الأزهر والفاتيكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفاء أممي بالذكرى الأولى لوثيقة الأزهر والفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الممثل السامي لتحالف الحضارات، ميجيل أنجل موراتينوس، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ"وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 4 فبراير 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشاد "موراتينوس" بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفا أن الوثيقة تحقق التعايش بين الأديان، وترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام والتعددية الدينية واحترام الآخر.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، أكدا ضرورة العمل المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية؛ بهدف نشر مبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية، بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع البشر، مؤكدا التزامه بالتعاون مع اللجنة العليا في تنفيذ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل تحقيق السلام والعيش المشترك.

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من ناحيته، أرسل دا أداما ديانج، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، مستشار شيخ الأزهر السابق، قال فيها: إن الأمم المتحدة نظمت فعالية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية.

وأضاف "ديانج" أن "انتهزت هذه المناسبة لتذكير الجمهور بأننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية في نفس الوقت الذي تحتفلون بها في أبوظبي".

واختتم "ديانج" رسالته إلى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائلًا: "شرحت أن هذه وثيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة للإنسانية، وأنها تمت بإرادة قوية من البابا فرانسيس والإمام الأكبر الطيب".