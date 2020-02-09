أخبار مصر | الكشف على 1500 مواطن وتوزيع 164 نظارة بروضة السيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف على 1500 مواطن وتوزيع 164 نظارة بروضة السيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر التقرير، أنه تم تنفيذ حملة طبية أخرى بالتعاون مع مؤسسة "حازم محرم" لتحسين الصحة والتعليم فقد تم توقيع الكشف الطبي وإجراء تحاليل وأشعة لـ267 طفل والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ377 سيدة من سكان المنطقة.
ونوه التقرير، بأنه تم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع "شركة شغلني" في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمواطنين، من خلال إرسال أكشاك تسجيل إلكترونية لمساعدة الأهالي على في المنطقة على التقديم للحصول على فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة.
ولفت التقرير إلى تدشين أولى مبادرات "أنت أقوى من المخدرات"، حيث تم استهداف 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن التعاطي وإدمان المخدرات وإجراء بعض التدخلات لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الإدمان والعلاج من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية بحضور 200 أسرة بالمشروع من بينهم الأطفال.
وتستهدف الوزارة بناء إنسان متحضر في مجتمع جديد مستدام.
ويعتمد المشروع على مكون تأهيلي اجتماعي وتعديل السلوك عن طريق تكوين مجموعات روابط من شباب المنطقة ممثلة في رابطة "جدعان السيدة" ورابطة "ست الكل" وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والسلوكيات منها نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج.
ويتضمن مكون ثقافي وتعليمي، حيث تم تنفيذ برنامج لمحو ومجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم.