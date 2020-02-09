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أخبار مصر | الكشف على 1500 مواطن وتوزيع 164 نظارة بروضة السيدة

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تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزير، والمشرف على مشروع تطوير روضة السيدة، عما تم إنجازه في المشروع التنموي لقاطني روضة السيدة (تل العقارب) سابقًا، منذ بدايته في الأول من ديسمبر والذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة أسمعونا.
وبحسب التقرير يتم إجراء مسح لمعرفة الاحتياجات الفعلية لأهالي المنطقة لتنفيذ مجموعة من الحملات الطبية وكانت القافلة الأولى، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في إطار مبادرة "عينيك في عنينا" حيث تم الكشف على 1500 مواطن من سكان المنطقة، بالإضافة إلى توزيع 164 نظارة طبية بالمجان على ضعاف البصر.

وذكر التقرير، أنه تم تنفيذ حملة طبية أخرى بالتعاون مع مؤسسة "حازم محرم" لتحسين الصحة والتعليم فقد تم توقيع الكشف الطبي وإجراء تحاليل وأشعة لـ267 طفل والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ377 سيدة من سكان المنطقة.

ونوه التقرير، بأنه تم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع "شركة شغلني" في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمواطنين، من خلال إرسال أكشاك تسجيل إلكترونية لمساعدة الأهالي على في المنطقة على التقديم للحصول على فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة. 

ولفت التقرير إلى تدشين أولى مبادرات "أنت أقوى من المخدرات"، حيث تم استهداف 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن التعاطي وإدمان المخدرات وإجراء بعض التدخلات لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الإدمان والعلاج من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية بحضور 200 أسرة بالمشروع من بينهم الأطفال.

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مشروع "روضة السيدة" يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، حيث يتكون المشروع من 816 وحدة سكنية تم تسكين 535 أسرة وجارٍ تسكين باقي الوحدات.

وتستهدف الوزارة بناء إنسان متحضر في مجتمع جديد مستدام.

ويعتمد المشروع على مكون تأهيلي اجتماعي وتعديل السلوك عن طريق تكوين مجموعات روابط من شباب المنطقة ممثلة في رابطة "جدعان السيدة" ورابطة "ست الكل" وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والسلوكيات منها نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج.

ويتضمن مكون ثقافي وتعليمي، حيث تم تنفيذ برنامج لمحو ومجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم.

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