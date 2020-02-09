أخبار مصر | وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لرفع الكفاءة وتقليل نسبة الأعطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لرفع الكفاءة وتقليل نسبة الأعطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال.

وأضاف شاكر خلال اجتماع اللجنة، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا، تلك الاستثمارات معظمها بقروض دولية ولابد من تسديدها في موعدها، موضحا أنه طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها.

وكشف أن الوزارة تورد لوزارة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مؤكدا أن الوزارة تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين والمستثمرين والصناع، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يمثل النسبة الأكبر، وتقريبا ضعف الاستهلاك الصناعي، حيث إن الاستهلاك المنزلي ما زال يمثل نسبة 44 بالمائة قربيا من إجمالي الإنتاج.