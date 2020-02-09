أخبار مصر | وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لرفع الكفاءة وتقليل نسبة الأعطال

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وأضاف شاكر خلال اجتماع اللجنة، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا، تلك الاستثمارات معظمها بقروض دولية ولابد من تسديدها في موعدها، موضحا أنه طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها.
وكشف أن الوزارة تورد لوزارة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مؤكدا أن الوزارة تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين والمستثمرين والصناع، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يمثل النسبة الأكبر، وتقريبا ضعف الاستهلاك الصناعي، حيث إن الاستهلاك المنزلي ما زال يمثل نسبة 44 بالمائة قربيا من إجمالي الإنتاج.
كما كشف الوزير أن الاستهلاك المنزلي حتى 50 كيلو يمثل نسبة 11 و3 من عشرة بالمائة ويبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين مواطن في حين أن الاستهلاك من 51 كليو وحتى 100 كيلو، تبلغ نسبة 12 ونصف بالمائة تقريبا، ويبلغ عددهم 14 مليونا و700 ألف مواطن في حين أن الاستهلاك من 100 إلى 200 كليو يصل عددهم إلى 9 ملايين ونصف المليون مواطن بنسبة تصل إلى 36 بالمائة من المشتركين ومن 201 كيلو إلى 350 كيلو تصل نسبتهم إلى 25 بالمائة، ويبلغ عددهم 6 ملايين و800 ألف مواطن، وكل تلك الشرائح ما زالت تتلقى دعما من الدولة ولكن بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك.