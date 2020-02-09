أخبار مصر | "الرياضة" تطلق الملتقى الشبابي للجوالة بالجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق الملتقى الشبابي للجوالة بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الشبابي لجوالة وجولات الجامعات الحكومية، خلال الفترة من ٨ لـ١٢ فبراير الجاري، والمنفذ بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بمشاركة ١٢ جامعة حكومية.

واستمرت فعاليات الملتقى، بندوة عن ترشيد استهلاك المياه، بعد تقسيم جميع المشاركين في الملتقى إلى مجموعات ويقوم كل فريق بتقديم مجموعة من المقترحات لعلاج مشكلة استهلاك المياه وذلك لجميع فرق الجامعات المشاركة في الملتقى.

