أخبار مصر | فرج عامر: البنوك تجزر الصناع والمستثمرين وتتباكى على الصناعة

وتابع عامر: "البنوك كانت بتعمل مؤتمرات في سويسرا والغردقة من دم الصناع"، مضيفًا: "ظاهرة ثراء البنوك الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك في الأصل قائمة على خدمة الناس لكنها تجزر الصناع والمستثمرين ويطلعوله خوازيق طول النهار وبعدين يتباكوا على الصناعة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور في نصابها الصحيح"، مطالبا الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا: "أي مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، في حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها"، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيره.

